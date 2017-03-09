Ситуация обостряется: начнут распиливать лед на Даугаве у Плявиняс

Природа не дает расслабится: как сообщил командир Земгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Дайнис Берзиньш, в ближайшие дни планируется начать распиливание льда на Даугаве у Плявиняс.

Механизм распиливания льда в Латвии впервые был использован в Огре, сообщил Берзиньш. «Но вообще идея не нова, в России используется уже несколько лет», - добавил он.

Распиливание льда применяется, чтобы еще до его схода разделить лед на куски, чтобы при сходе он шел вверх, освобождая поток воды.

Реклама

Вчера на заседании Плявиньской краевой комиссии по гражданской обороне было решено распиливать лед на Даугаве и испытана новая пила для льда «Марта», изготовленная для ГПСС по спецзаказу.

Как уже сообщал Русский TVNET, Жителей призывают сообщать в «Латвияс валстс цели» о разливах рек и вызванных этим проблем с движением транспорта по бесплатному телефону 8000 5555, по электронной почте sic@lvceli.lv или на страничках компании в Facebook и Twitter.

На данный момент Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.

































Aizvērt Воды вышедшей из берегов Даугавы продолжают отделять от внешнего мира волости LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Еще по этой теме