Ситуация обостряется: начнут распиливать лед на Даугаве у Плявиняс

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Природа не дает расслабится: как сообщил командир Земгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Дайнис Берзиньш, в ближайшие дни планируется начать распиливание льда на Даугаве у Плявиняс.

Механизм распиливания льда в Латвии впервые был использован в Огре, сообщил Берзиньш. «Но вообще идея не нова, в России используется уже несколько лет», - добавил он.

Распиливание льда применяется, чтобы еще до его схода разделить лед на куски, чтобы при сходе он шел вверх, освобождая поток воды.

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Вчера на заседании Плявиньской краевой комиссии по гражданской обороне было решено распиливать лед на Даугаве и испытана новая пила для льда «Марта», изготовленная для ГПСС по спецзаказу.

Как уже сообщал Русский TVNET, Жителей призывают сообщать в «Латвияс валстс цели» о разливах рек и вызванных этим проблем с движением транспорта по бесплатному телефону 8000 5555, по электронной почте sic@lvceli.lv или на страничках компании в Facebook и Twitter.

На данный момент Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.

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