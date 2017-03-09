Якринс: коррупционные риски в департаменте сообщения Рижской думы устранены

Коррупционные риски, которые ранее существовали в департаменте сообщения Рижской думы, устранены или они минимальны, сказал сегодня на заседании комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы и.о. директора департамента сообщения Эмил Якринс.

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Депутаты комитета сегодня ознакомились с результатами выполнения антикоррупционного плана департамента сообщения Рижской думы за десять месяцев 2016 года.

Старший эксперт центра борьбы с бюрократией Айгар Эвардсонс сказал, что 27 декабря 2016 года было подготовлено заключение с перечислением недостатков в работе департамента и рекомендаций по их устранению. Департамент сообщения провел оценку и выполнил все рекомендации.

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«Мы устранили все недостатки. На данный момент все процедуры соответствуют наивысшим стандартам и рисков, которые ранее существовали, более нет или они сведены к минимуму», - сказал Якринс.

В заключении центра говорится, что в департаменте не должно быть коррупционных рисков в сфере публичных закупок при условии, что сотрудники департамента строго следуют требованиям внутренних и внешних нормативных актов.

Также в заключении говорится, что департамент выполнил рекомендации по введению антикоррупционных мер, проведя проверку систем GPS у служебного транспорта, а также дополнительно контролируя деятельность специалистов по стройнадзору. Кроме того, департамент выполнил и продолжает выполнять проверку документов согласованной схемы организации движения.

Центр рекомендовал Якринсу провести мероприятия организационного и юридического характера, чтобы в дальнейшем обеспечить организацию и контроль за мерами по предотвращению коррупции в Рижском самоуправлении.

В ходе оценки функций департамента центр пришел к выводу, что коррупционные риски, которые ранее существовали в деятельности департамента, устранены. Уровень возможных коррупционных рисков назван низким.

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