В этом году централизованные экзамены в Латвии будут сдавать более 18 тыс. учащихся

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

По прогнозам Государственного центра содержания образования (ГЦСО), в этом году централизованные экзамены в Латвии будут сдавать более 18 тыс. учащихся, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГЦСО Диана Аболтиня.

Чтобы получить сертификат о получении общего среднего образования, учащимся необходимо сдать три обязательных централизованных экзамена – по математике, латышскому языку и одному из иностранных языков и один экзамен по выбору учащегося.

В этом году централизованные экзамены можно будет сдавать и в четырех вузах – Латвийском университете, Даугавпилсском университете, Лиепайском университете и Видземской высшей школе.

Реклама

С 14-го по 17 марта пройдут централизованные экзамены по иностранным языкам – английскому, немецкому, русскому или французскому. На основании правил Кабинета министров и в этом году у школьников есть возможность заменить централизованный экзамен по иностранному языку тестом в международной организации. В этом году такую возможность планируют использовать 280 учеников.

12 апреля состоятся экзамены в 12-х классах. Экзамен по физике будут сдавать 1743 учащихся, по химии - 1647, по естественным наукам - 521.

В мае пройдут остальные централизованные экзамены, а сертификаты о получении общего среднего образования будут вручать 29 июня.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 264000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR

reklama.vesti.lv

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт! Wo&Men

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу Hi-Tech

Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу

Падение огненного шара на Японию попало на видео Hi-Tech

Падение огненного шара на Японию попало на видео

Осторожно! Эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам Wo&Men

Осторожно! Эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала Showbiz

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

Образование

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 