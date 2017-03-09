Эксперт: пенсионный возраст в Латвии может достигнуть 70 лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийцев может ждать повышение пенсионного возраста до 70 лет. Такое мнение в интервью изданию Dienas Bizness высказал глава правления IPAS SEB Investment Management Янис Розенфелдс.

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«Уже сейчас в некоторых странах Западной Европы идет повышение пенсионного возраста до 67 лет. Мое личное мнение — вполне реально, что мне придется работать до 70 лет», — отметил он.

По словам Розенфелдса,

демографическая ситуация в западных странах близка к латвийской.

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«Возможно, в нескольких государствах это смягчает поток иммиграции, но фактически тенденции везде одинаковы — рождается меньше детей, и возникают вопросы насчет того, сможет ли нынешняя социальная система обеспечить старость за счет пенсий», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что и на Западе люди не могут полагаться только на гарантированные государством пенсии.

«Если они сами ничего не будут откладывать в копилку, то будут те же самые проблемы», - считает Розенфелдс.

«Латвийская пенсионная система признана одной из самых живучих в мире — потому, что пока что наши политики не наобещали нам чересчур всего.

На какой основе западные страны могли предлагать столь привлекательные социальные блага? Фактически, все это происходило за счет займа — в какой-то мере это позволительно, но ни в коем случае не является долгосрочным решением, если смотреть с точки зрения десятилетий», — рассказал Розенфелдс.

Старение общества было в этом году одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе. По прогнозам ООН, в 2100 году в мире будет 2,5 млрд человек старше 65 лет.

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