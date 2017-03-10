Мэр Валмиеры: Работа у нас в городе есть, но квартиру снять невозможно

В Валмиере работа есть, сюда ежедневно приезжают на работу примерно 7-8 тыс. человек, зато арендовать квартиру в городе почти невозможно – рынок аренды жилья просто отсутствует, в ходе дискуссии об Индексе доступности жилья, представленного Swedbank, заявил председатель правления Валмиерской думы Янис Байкс.

Он рассказал, что в Валмиере образовались слишком высокие цены на съемные квартиры из-за дефицита на рынке аренды жилья. Байкс говорит, что из-за негативного опыта в прошлом, когда, набрав ипотечных кредитов, люди не могли их отдать и теряли жилье, теперь они предпочитают его снимать, однако предложений нет. По словам Байкса, цена на 2-комнатную квартиру в Валмиеру, если посчастливится ее найти, будет 250-350 евро в месяц.

Мэр города говорит, что и купить жилье в Валмиере довольно сложно – предложений мало.

Средняя цена хорошо отремонтированной квартиры – от 550-600 евро за кв.м.

«Риге можно сказать спасибо за то, что недостаточно использует фонды ЕС, и в Валмиере поэтому уже реновирована половина жилых домов, да и оставшаяся половина, построенная в 80-х годах, не сказать чтобы была в плохом состоянии», - считает Байкс.

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«Мы видим, что экономическая активность в Валмиере очень высокая – появляется много новых предприятий, которым нужны работники, а работникам нужно жилье. Сейчас они приезжают в Валмиеру из окрестностей, но хотели бы перебраться в город поближе к месту работы.

Приезжают в Валмиеру работать даже из Риги. Все это привело к тому, что в данный момент мы пришли к так называемому сухому дефициту фонда недвижимости»,

- пожаловался мэр.

Как же решить проблему нехватки жилья? Мэр Валмиеры рассказал, что самоуправление в лице SIA Valmieras namsaimnieks начало строить жилые дома под аренду. «Мы говорили со многими компаниями по недвижимости, но частный сектор не хочет заниматься проектами под аренду, потому что это проект долгосрочный – лет на 20, в то время как построить и продать квартиры в жилом доме гораздо быстрее. Теперь частные компании ждут, что получится у нас с нашим проектом, и если у нас получится, то, возможно, они тоже захотят строить дома, но на продажу. В свою очередь нас интересует аренда – такие квартиры будут нужны всегда», - подчеркнул мэр Валмиеры.