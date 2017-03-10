Мэр Валмиеры: Работа у нас в городе есть, но квартиру снять невозможно

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В Валмиере работа есть, сюда ежедневно приезжают на работу примерно 7-8 тыс. человек, зато арендовать квартиру в городе почти невозможно – рынок аренды жилья просто отсутствует, в ходе дискуссии об Индексе доступности жилья, представленного Swedbank, заявил председатель правления Валмиерской думы Янис Байкс.

Он рассказал, что в Валмиере образовались слишком высокие цены на съемные квартиры из-за дефицита на рынке аренды жилья. Байкс говорит, что из-за негативного опыта в прошлом, когда, набрав ипотечных кредитов, люди не могли их отдать и теряли жилье, теперь они предпочитают его снимать, однако предложений нет. По словам Байкса, цена на 2-комнатную квартиру в Валмиеру, если посчастливится ее найти, будет 250-350 евро в месяц.

Мэр города говорит, что и купить жилье в Валмиере довольно сложно – предложений мало.

Средняя цена хорошо отремонтированной квартиры – от 550-600 евро за кв.м.

«Риге можно сказать спасибо за то, что недостаточно использует фонды ЕС, и в Валмиере поэтому уже реновирована половина жилых домов, да и оставшаяся половина, построенная в 80-х годах, не сказать чтобы была в плохом состоянии», - считает Байкс.

Реклама

«Мы видим, что экономическая активность в Валмиере очень высокая – появляется много новых предприятий, которым нужны работники, а работникам нужно жилье. Сейчас они приезжают в Валмиеру из окрестностей, но хотели бы перебраться в город поближе к месту работы.

Приезжают в Валмиеру работать даже из Риги. Все это привело к тому, что в данный момент мы пришли к так называемому сухому дефициту фонда недвижимости»,

- пожаловался мэр.

Как же решить проблему нехватки жилья? Мэр Валмиеры рассказал, что самоуправление в лице SIA Valmieras namsaimnieks начало строить жилые дома под аренду. «Мы говорили со многими компаниями по недвижимости, но частный сектор не хочет заниматься проектами под аренду, потому что это проект долгосрочный – лет на 20, в то время как построить и продать квартиры в жилом доме гораздо быстрее. Теперь частные компании ждут, что получится у нас с нашим проектом, и если у нас получится, то, возможно, они тоже захотят строить дома, но на продажу. В свою очередь нас интересует аренда – такие квартиры будут нужны всегда», - подчеркнул мэр Валмиеры.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые призвали перестать чистить овощи Wo&Men

Ученые призвали перестать чистить овощи

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию Showbiz

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала Showbiz

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

Падение огненного шара на Японию попало на видео Hi-Tech

Падение огненного шара на Японию попало на видео

Общество

Недвижимость

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 