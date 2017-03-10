Глава ЦГЯ: надписи на русском - забота о тех, кто не хочет интегрироваться

Директор Центра госязыка Мартиньш Балтиньш
 

Директор Центра госязыка Мартиньш Балтиньш. Фото: Evija Trifanova / LETA

В течение последних 20 лет в Латвии не было ни одного случая, когда иностранец оказался бы в беде, заблудился или сел не на тот поезд по причине отсутствия надписей на иностранном языке, сказал в интервью газете «Неаткарига» директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Марис Балтиньш.

В связи с этим он считает, что забота о якобы комфорте туристов в действительности является заботой о людях, которые не хотят интегрироваться.

«Почему-то, допустим, в Германии иностранцы обходятся без надписей на русском языке. Там они могут найти нужный перрон, а здесь - нет? Никто не подвергает сомнению, что Елгава является конечным пунктом международного туризма, но конечной целью не являются перрон номер 1 или номер 2. Должны быть сайты на иностранных языках, информация на иностранных языках около туристических объектов. Но не номер же перрона переводить», - считает Балтиньш.

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Он также напомнил, что

таблички с надписями на двух языках используются только в странах с двумя государственными языками или странах, где не используется латинский шрифт.

«У нас нет причины переводить названия улиц или перронов на иностранные языки. И наша забота о якобы комфорте туристов в действительности является заботой о людях, которые не хотят интегрироваться. У большей части людей старшего поколения есть ностальгия о потерянных привилегиях, когда от Кенигсберга до Владивостока они могли навязывать один язык и больше ничего не нужно было уметь», - сказал Балтиньш.

Как сообщалось, ЦГЯ призвал к административной ответственности должностных лиц «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) за то, что в Елгаве и на других станциях на табло наряду с латышским языком информация размещена на английском и русском языках. В ЛДз пообещали оспорить это решение ЦГЯ

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