Глава Центра госязыка Ушакову: Не надо вести себя как мальчик

Марис Балтиньш
 

Марис Балтиньш. Фото: Ieva Lūka / LETA

Председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга, однако ему кажется, что она лишь умножает его популярность - рассказал в интервью NRA руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш.

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«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.

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«Его поведение неприемлемо и как для мэра столицы, и как для взрослого мужчины. Если школьник тет-а-тет задаст ему вопрос и он ответит на том языке, который понимает ребенок - это одна ситуация. Но когда зал полон и латышских и русских детей - это не приватный разговор с одним человеком», - считает Балтиньш.

Как уже сообщал Русский TVNET, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

Напомним, что информационный портал Рижской думы в данный момент публикует на сайте информацию на двух языках – латышском и русском.

Ссылки на все размещенные на официальном сайте материалы публикуются на официальных facebook страницах портала самоуправления – на латышском и русском языках. Рижская дума активна в социальных сетях – на вопросы жителей работники самоуправления отвечают на латышском, русском и английском языках.

Суд Видземского предместья Риги постановил, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Рижская дума не согласна с решением суда и будет оспаривать это решение.


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