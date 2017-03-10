Мурниеце: Латвии следует возобновить обязательную военную службу

Председатель Сейма Инара Мурниеце прогнозирует, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба.

Сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» Мурниеце заявила, что в Латвии следовало бы восстановить обязательную военную службу, но до этого надо довести до конца начатую в оборонной сфере работу.

«Сначала необходимо упорядочить оборонную систему и после этого можно подумать о восстановлении обязательной военной службы. Сейчас, например, мы думаем над введением военного обучения в школах и вузах, идет работа по укреплению Земессардзе, осуществляются другие меры в оборонной сфере», - сказала Мурниеце.

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Как ранее пояснили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, для восстановления обязательной военной службы необходимы значительные человеческие ресурсы и финансовые средства,а также длительный подготовительный период.