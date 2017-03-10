«Какой смысл инвестировать в дороги тех самоуправлений, которые рано или поздно вымрут?»

Нашумевшее предложение министра сообщений о том, что деньги на ремонт дорог Латвии можно найти в частных пенсионных фондах, стало темой обсуждения экспертов «Пресс-клуба» канала Riga TV24. Инвестиционный банкир Гирт Ругнайнис признал, что слухи о такой модели финансирования автодорог слышны в кулуарах уже какое-то время, однако в нынешней ситуации вымирания страны вкладывать в дороги Латвии категорически нельзя. Потому что эти инвестиции никогда не окупятся.

«Теоретически такая модель финансирования дорог возможна, - поясняет Рунгайнис. - Но главная проблема не в том, чтобы придумать и внедрить работающую модель инвестирования в дороги, а в том, чтобы понять, зачем это нам нужно. У нас до сих пор нет региональной реформы, поэтому нет и понимания, какие дороги надо ремонтировать.

А браться абсолютно за все латвийские дороги и пытаться повысить их качество - это утопия.

Количество жителей в Латвии постоянно сокращается, и в ближайшие 20 лет вряд ли что-то изменится. Дорожным строителям ведь абсолютно все равно, что и где ремонтировать - им главное получить деньги и освоить их по максимуму».

Рунгайнис поясняет, что плотность населения в Латвии настолько низкая, что говорить о платных дорогах не приходится.

«Теоретически разве что юрмальское шоссе могло быть стать платным участком пути, - говорит он. - Но это единичный случай, а говорить в целом о каком-то стройном механизме, который бы позволил создать целую систему инвестиций пенсионных денег в дороги с последующей отдачей, не приходится».

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Инвестиционный банкир напоминает: территория Латвии несоизмеримо велика для того количества жителей, которые здесь проживают. «Каждый из нас за содержание этой огромной инфраструктуры и дорог в том числе платит в 4 раза больше, чем житель Германии, - говорит он. - По сути, получается так: город содержит село, причем позволить себе этого он не может. Не секрет также, что самоуправления у нас перефинансированы.

Вот мы и удивляемся, что нам приходится платить за то, что мы платить не в состоянии.

Плюс еще учтем нашу долгосрочную политику, вернее, ее отсутствие, когда за последние 25 лет мы хронически каждый год инвестируем в каждый километр наших дорог меньше, чем это делают наши соседи. Так чего мы хотим? То, что сейчас есть - это всего лишь последствия».

Рунгайнис считает, что расходы на содержание инфраструктуры страны можно сравнить с ситуацией, когда в большой квартире живет один человек со скромными доходами и ему приходится выбирать - ремонтировать всю квартиру или же одну комнату. «Нормальный хозяин, поняв, что на ремонт всей квартиры денег нет, просто принимает мудрое решение и переезжает в одну комнату, - поясняет он. - Делает там нормальный ремонт, а не пытается что-то подкрасить в одной комнате и подлатать в другой. Говоря о стране, я имею в виду то же самое. Нет смысла финансировать дороги в тех самоуправлениях, которые рано или поздно вымрут!».

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