Соцвзносов платится все меньше. Специалистов это удивляет

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Количество работников, за которых вносятся социальные взносы, в прошлом году было меньше, чем в 2015-м, пишет газета Dienas Bizness.

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Данные СГД о количестве работников, за которых вносятся социальные взносы, удивляет многих. Вопрос, связано ли это с тревожной ситуацией на рынке труда либо с перерывом в освоении фондов ЕС.

«Тут вопросов больше, чем ответов», - говорит бывший председатель совета по сотрудничеству малых и средних предприятий Андрис Ласманис. Причины уменьшения количества платящих социальные взносы могут быть разными. «Самое плохое в том, что по каким-то причинам - налоговая политика, геополитика - рабочие места из Латвии переносятся в другие страны, и часть работников следует за ними», - говорит он.

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Смущают Ласманиса и другие данные - рост числа новых предприятий, объема уплаченных налогов и ВВП. «Если уж в стране развитие, хоть и небольшое, а плательщиков соцналога становится меньше, значит, что-то не так». Правда, он не верит, что именно в прошлом году люди начали внезапно переходить в теневую экономику.

В таких условиях можно дойти до того, что каждому работающему придется содержать по пенсионеру, но для этого соцналог должен быть внушительным.

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