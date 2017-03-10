«Киберсолдаты» едут спасать Латвию от «очерняющих кампаний Кремля»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В состав канадских вооруженных сил, которые разместятся на территории Латвии, войдут и «киберсолдаты». Они будут защищать военные компьютерные сети и информацию от вторжений со стороны России, пишет издание «National Post».

Боевая группа из Канады, в том числе «киберсолдаты», прибудет в Латвию в июне этого года.

Канада обучает 450 солдат, которые входят в боевую группу, противостоять очерняющим кампаниям Кремля с целью создания напряжения между канадскими и латвийскими солдатами. Например, распространяя ложную информацию о поведении канадских военных и деятельности НАТО в Центральной Европе.

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Это одна из составляющих плана по укреплению способности противостоять информационной и кибер-войне, не только со стороны России, но и террористических группировок «Исламское государство» и «Al Qaeda».

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