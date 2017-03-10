С поста руководителя ВНИ уходит Мартиньш Толс

С поста руководителя ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) уходит Мартиньш Толс.

Сегодня совет ВНИ принял заявление об уходе отставке от Толса, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Толс просит освободить его от исполнения обязанностей с 20 марта по обоюдному согласию сторон.

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Совет ВНИ также принял решение на следующей неделе объявить открытые конкурсы на должность председателя правления ВНИ и должности трех членов совета.

У двоих членов совета – Андрея Милзарайса и Мадары Мелнмате-Савицки – в апреле и в августе истечет срок полномочий. В свою очередь недавно назначенная на пост члена совета Лига Эрмане продолжит исполнять свои обязанности до конца срока полномочий.