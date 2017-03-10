Портал: Вике-Фрейберга не заплатила за свою могилу ни цента

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
 

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Evija Trifanova / LETA

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая ранее при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, не только обошла закон, но и не заплатила за резервацию участка ни цента, пишет портал pietiek.com.

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«Проверяя имеющуюся в распоряжении Управления кладбищами информацию, констатировано, что за закрепленное за Вике-Фрейбергой место захоронения на Рижском первом лесном кладбище платеж не был получен», - заявил и.о. начальника Управления кладбищами департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Гинтс Зелс.

Pietiek.com пока что не удалось узнать мнение самой Вике-Фрейберги по данному вопросу. Однако портал отмечает, что слова экс-президента о том, что она может отказаться от захоронения в Риге и предпочтет быть похороненой в Канаде или в сельской местности Латвии, на данный момент не подтверждаются делами.

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Напомним, после возникшего в обществе ажиотажа из-за получения Вике-Фрейбергой места на Рижском Первом Лесном кладбище, экс-президент заявила, что теперь было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде либо на принадлежащем ей участке в сельской местности Латвии, или же подвергли кремации.

Однако, как сообщили в Рижской думе,

ни одного заявления об отказе от места захоронения на Рижском первом лесном кладбище от Вике-Фрейберги или ее полномочных представителей не поступало.

Как сообщалось, ранее газета «Diena» писала, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором лесных кладбищах могилу «со стороны» невозможно получить. Как пояснил, главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилища Криш Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они «заполнены». «Но сейчас уже так далеко зашло, что даже им не хватает мест», - сказал он.

Местом захоронения Вайра Вике-Фрейберга впервые озаботилась в 2011 году, когда у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

В 2013 году ее секретарь Дайна Ласмане сообщила должностным лицам Рижской думы о желании экс-президента получить «достойное» место захоронения на Первом лесном кладбище. Но представители самоуправления указали, что у бывших руководителей государства нет привилегий в этом вопросе.

Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.

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