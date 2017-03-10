Аугулису грозят судом за идею ремонтировать дороги за счет пенсионеров

Улдис Аугулис
 

Улдис Аугулис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Высказывание министра сообщения Улдиса Аугулиса о том, что для приведения в порядок автодорог можно использовать средства пенсионного фонда, обеспокоили не только общество и будущих пенсионеров, но и ответственных за социальную сферу депутатов Сейма, об этом пишет Latvijas avīze.

В последние дни им пришлось отвечать на телефонные звонки недовольных жителей, которым предложение Аугулиса пришлось не по душе.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча заявила, что удивлена высказываниями Аугулиса, который ранее занимал пост министра благосостояния в нескольких правительствах и хорошо знает, что взносы на второй пенсионный уровень -

это не какие-то анонимые деньги, которые можно потратить на нужды государства, а личные вложения с определенной целью,

и каждый работающий сам решает, куда и как их вкладывать.

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Барча допускает, что министр просто «неудачно высказался». Но если он действительно имел в виду национализацию средств пенсионного фонда, как это было сделано в Польше, то это прямой путь в Конституционный суд, уверен депутат Ромуалд Ражукс.

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