Вода в Даугаве у Плявиняс стремительно поднимается

В Даугаве у Плявиняс стремительно повышается уровень воды, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Уровень воды здесь достиг самой высокой пока отметки - 10,46 метра. В начале недели вода поднялась до отметки в 9,8 метра, в четверг ее уровень колебался, но не превысил 7,6 метра.
Повысился уровень воды в Даугаве и в Краславском крае, здесь он достиг 5,97 метра.
В Екабпилсе вода в Даугаве поднялась до 6,35 метра, у Ерсики, в Ливанском крае - до 6,5 метра.
Ниже по течению, под Екабпилсом у Зелькьского моста, уровень воды понизился до 6,01 метра.Еще по этой теме