Вода в Даугаве у Плявиняс стремительно поднимается

В Даугаве у Плявиняс стремительно повышается уровень воды, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды здесь достиг самой высокой пока отметки - 10,46 метра. В начале недели вода поднялась до отметки в 9,8 метра, в четверг ее уровень колебался, но не превысил 7,6 метра.

Повысился уровень воды в Даугаве и в Краславском крае, здесь он достиг 5,97 метра.

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В Екабпилсе вода в Даугаве поднялась до 6,35 метра, у Ерсики, в Ливанском крае - до 6,5 метра.

Ниже по течению, под Екабпилсом у Зелькьского моста, уровень воды понизился до 6,01 метра.

































Aizvērt Воды вышедшей из берегов Даугавы продолжают отделять от внешнего мира волости LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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