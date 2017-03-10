Вода в Даугаве у Плявиняс стремительно поднимается

 

Фото: Līva Kotina

В Даугаве у Плявиняс стремительно повышается уровень воды, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды здесь достиг самой высокой пока отметки - 10,46 метра. В начале недели вода поднялась до отметки в 9,8 метра, в четверг ее уровень колебался, но не превысил 7,6 метра.

Повысился уровень воды в Даугаве и в Краславском крае, здесь он достиг 5,97 метра.

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В Екабпилсе вода в Даугаве поднялась до 6,35 метра, у Ерсики, в Ливанском крае - до 6,5 метра.

Ниже по течению, под Екабпилсом у Зелькьского моста, уровень воды понизился до 6,01 метра.

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