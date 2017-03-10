В марте для рижан тариф на отопление останется неизменным

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

С 1 марта тариф на теплоэнергию RĪGAS SILTUMS составляет в Риге 45,33 евро за МВт-час без налога на добавленную стоимость (НДС). Таким же он был и в феврале.

Рижский тариф на отопление в марте – самый низкий среди крупных городов Латвии. Он ниже, чем тариф на теплоэнергию в Валмиере, Елгаве, Резекне, Лиепае, Екабпилсе, Юрмале и Вентспилсе.

Ожидается, что в апреле, основываясь на опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis прогноза Latvijas Gāze, стоимость природного газа сохранится неизменной.

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Это означает, что в апреле тариф на теплоэнергию останется прежним - 45,33 евро за МВт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).

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