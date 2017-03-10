В феврале усыновлено 20 латвийских детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В феврале латвийцы усыновили 17 детей, а иностранцы - трех детей, сообщает Министерство благосостояния.

В феврале прошлого года латвийцы усыновили 19 детей, иностранцы - 23.

Жители Латвии по-прежнему предпочитают усыновлять маленьких детей. Четырнадцать из 17 усыновленных в феврале детей были в возрасте до 10 лет, трое - в возрасте от 10 до 18 лет. В свою очередь двое детей, усыновленных иностранцами, были в возрасте до 10 лет, один - в возрасте от 10 до 18 лет.

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В настоящее время приемных родителей в Латвии ждут еще 1294 ребенка.

Большинство из них в возрасте от десяти до 18 лет - 897 детей.

Заявления на усыновление детей подали 179 приемных родителей из Латвии и 48 - из других государств.

Из всех усыновляемых детей 538 могут обрести родителей за границей, однако 418 детей этого не хотят либо этому противятся их братья и сестры, так как в случае усыновления/удочерения иностранцами дети будут разделены.

В прошлом году было усыновлено 247 латвийских детей, что на 20 детей меньше, чем в 2015 году. В 2016 году латвийские жители усыновили/удочерили 127 детей - на 5 детей меньше, чем в 2015 году. В свою очередь иностранцы в минувшем году усыновили 120 детей, что на 15 детей меньше, чем в 2015 году.

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