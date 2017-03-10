В Латвии работают над специальным предложением для туристов из Китая

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство экономики, Латвийское агентство инвестиций и развития в сотрудничестве с Министерством сообщения работают над специальным предложением для туристов из Китая. Об этом во время состоявшейся 9 марта встречи госсекретарь Минсообщения Латвии Каспар Озолиньш проинформировал заместителя руководителя администрации гражданской авиации Китая Вана Чжицина.

Как сообщили в Минсообщения, на встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество в области авиации. Озолиньш отметил положительное значение межгосударственного меморандума, который позволит авиакомпаниям Латвии и Китая сотрудничать в организации прямых авиаперевозок, а также подчеркнул, что международный аэропорт «Рига» является крупным авиационным транспортным узлом в Балтийском регионе. Госсекретарь указал на возможности, которые открывает заинтересованность латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» сотрудничать с китайскими авиакомпаниями, чтобы совместно выполнять рейсы на маршрутах Латвия-Китай и доставлять китайских пассажиров из Риги дальше в небольшие аэропорты других стран Европы.

В прошлом году воздушное пространство Латвии использовали 13 китайских авиаперевозчиков, а количество полетов из Китая в Латвию увеличилось по сравнению с 2015 годом на 9,1%.

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Озолиньш также сообщил, что ведется разработка специального предложения для потенциальных туристов из Китая, чтобы заинтересовать их в посещении Латвии, и это может способствовать увеличению в будущем числа чартерных рейсов.

Госсекретарь Минсообщеиния в составе латвийской делегации участвует в заседании латвийско-китайского объединенного комитета, в рамках которого встречается с китайскими чиновниками и представителями отрасли транспорта и логистики.

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