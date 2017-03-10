Жители Плявиняс готовятся к неспокойной ночи

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: LETA

Из-за возможного наводнения жители Плявиняс готовятся к неспокойной ночи. Об этом заявили опрошенные агентством ЛЕТА жители города.

Люди встревожены тем, что воды Даугавы могут подтопить расположенные на берегу дома и другие постройки, хотя ситуация и не так серьезна, как в 2013 году, когда была затоплена большая территория Плявиняс. Тревогу горожан уменьшает то обстоятельство, что недавно на берегу реки была построена защитная стена, которая препятствует затоплению.

В связи с возможностью наводнения Плявиньская краевая дума сегодня в 21.00 созвала внеочередное заседание комиссии по гражданской обороне. Как сообщила председатель думы Гунта Жилде, ледовый затор встал в самом узком месте реки. Если течение со стороны Екабпилса его не сдвинет, река начнет выходить из берегов.

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По словам Жилде, в случае наводнения жители города, имущество которых будет повреждено, смогут получить пособия.

Во второй половине дня местные жители сообщали о том, что ледовый затор у Плявиняс сдвинулся с места. Эту информацию подтвердил и командир Плявиньского поста Государственной пожарно-спасательной службы Ингус Красовскис. Если затор не будет увеличиваться, угрозы наводнения не возникнет, добавил он.



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