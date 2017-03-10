Уровень воды в Плявиняс на полметра превысил критическую отметку

В пятницу около пяти часов пополудни на Даугаве возле Плявиняс началось движение льда, а к 18.30 уровень воды в реке достиг 11,57 метра выше нулевой отметки, что на 47 см больше критического уровня, свидетельствуют данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптик Томс Брицис сообщает, что в Плявиняс подтоплены первые здания.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается/

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Ledus sablīvējums pie Pļaviņām. Фото: Līva Kotina

Как сообщалось, из-за возможного наводнения жители Плявиняс готовятся к неспокойной ночи. Люди встревожены тем, что воды Даугавы могут подтопить расположенные на берегу дома и другие постройки, хотя ситуация и не так серьезна, как в 2013 году, когда была затоплена большая территория Плявиняс. Тревогу горожан уменьшает то обстоятельство, что недавно на берегу реки была построена защитная стена, которая препятствует затоплению.

Ledus sablīvējums pie Pļaviņām. Фото: Līva Kotina

В связи с возможностью наводнения Плявиньская краевая дума сегодня в 21.00 созвала внеочередное заседание комиссии по гражданской обороне. Как сообщила председатель думы Гунта Жилде, ледовый затор встал в самом узком месте реки. Если течение со стороны Екабпилса его не сдвинет, река начнет выходить из берегов.

По словам Жилде, в случае наводнения жители города, имущество которых будет повреждено, смогут получить пособия.

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