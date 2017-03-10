Уровень воды в Плявиняс на полметра превысил критическую отметку

Ledus sablīvējums pie Pļaviņām
 

Ledus sablīvējums pie Pļaviņām. Фото: Līva Kotina

В пятницу около пяти часов пополудни на Даугаве возле Плявиняс началось движение льда, а к 18.30 уровень воды в реке достиг 11,57 метра выше нулевой отметки, что на 47 см больше критического уровня, свидетельствуют данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптик Томс Брицис сообщает, что в Плявиняс подтоплены первые здания.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается/

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Ledus sablīvējums pie PļaviņāmLedus sablīvējums pie Pļaviņām. Фото: Līva Kotina

Как сообщалось, из-за возможного наводнения жители Плявиняс готовятся к неспокойной ночи. Люди встревожены тем, что воды Даугавы могут подтопить расположенные на берегу дома и другие постройки, хотя ситуация и не так серьезна, как в 2013 году, когда была затоплена большая территория Плявиняс. Тревогу горожан уменьшает то обстоятельство, что недавно на берегу реки была построена защитная стена, которая препятствует затоплению.

Ledus sablīvējums pie PļaviņāmLedus sablīvējums pie Pļaviņām. Фото: Līva Kotina

В связи с возможностью наводнения Плявиньская краевая дума сегодня в 21.00 созвала внеочередное заседание комиссии по гражданской обороне. Как сообщила председатель думы Гунта Жилде, ледовый затор встал в самом узком месте реки. Если течение со стороны Екабпилса его не сдвинет, река начнет выходить из берегов.

По словам Жилде, в случае наводнения жители города, имущество которых будет повреждено, смогут получить пособия.

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