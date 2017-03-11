В Латвии начали собирать подписи за легализацию эвтаназии

Шприц/Иллюстративное фото
 

Шприц/Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

 

В Латвии начали собирать подписи за легализацию эвтаназии. Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующая инициатива была размещена Петерисом Буксом на портале «Manabalss.lv».

По мнению Букса, эвтаназия позволит облегчить страдания неизлечимо больных людей и тех, кто находится без сознания и не имеет надежд на восстановление, она даст возможность человеку достойно завершить свой путь, не становясь в тягость как себе, так и другим, сообщает агентство ЛЕТА.

Однако Букс считает, что

эвтаназия обязательно должна быть доброольной или обоснованной диагнозом.

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Отметим, что добровольная эвтаназия разрешена в таких европейских странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а эвтаназия с помощью врача легальна в Швейцарии и некоторых штатах США.

Несмотря на то, что сейчас в нашей стране эвтаназия запрещена, и у нас находятся люди, желающие добровольно завершить свой жизненный путь и избавиться таким образом от жутчайших болей.

Так, в прошлом году Виестурс Бунджа, болевший раком горла в четвертой стадии, начал сбор средств, чтобы отправиться в Швейцарию, где есть легальная возможность провести ассистированное самоубийство, которое позволит человека уйти с достоинством, а не в мучениях и не причиняя страдания своим близким и родным.

Для этих целей жители Латвии собрали 10 тысяч евро, однако деньги не помогли - мужчина скончался за день до своего 47-летия.

Это был беспрецедентный случай для Латвии, когда человек просил общество помочь собрать деньги не на спасение здоровья (так как нечего больше спасать), а на возможность добровольно уйти из жизни, чтобы избавить себя и близких от страданий, как физических, так и душевных.

Известный реаниматолог Петерис Клява выступает в поддержку эвтаназии, так как считает, что у человека должно быть право не терпеть мучения до самой смерти. Однако вопрос об эвтаназии должны решать профессионалы, а не общественность.

Врач-психолог Латвийского онкологического центра Майя Карклиня высказалась против эвтаназии, так как полагает, что в настоящее время латвийское общество ни морально, ни материально, ни юридически к этому не готово. Она убеждена, что современная медицина в состоянии на 100% устранить боль, а уход за неизлечимо больными в Латвии находится на высоком уровне, вопрос только в том, всем ли он доступен.

Юрист, эксперт по медицинскому праву Солвита Олсена в свою очередь считает, что ситуация для людей с неизлечимыми заболеваниями, которым приходится страдать, в Латвии катастрофична, потому что паллиативная помощь людям не доступна, если у них нет денег. «Тот уход, который нам предлагают за счет государства, я не могу назвать паллиативной помощью», - сказала юрист.


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