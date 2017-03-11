«Даугавас ванаги» соберут на шествие 16 марта 100 человек

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Лимбажское отделение организации «Даугавас ванаги» планирует собрать на шествии 16 марта порядка 100 человек. Об этом агентству ЛЕТА заявил глава отделения Гунар Гринбергс.

По его словам, в заявке на участие в шествии от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы указана цифра в 100 человек, но обычно к ним присоединятся и другие люди, которые заранее не записывались.

Отметим, что как и в последние годы, о безопасности участников будет заботиться охранная фирма, нанятая организацей.

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Во время шествия планируется использовать латвийские флаги и флаги организации. К шествию планируют присоединиться и члены молодежной организации Национального объединения, чтобы создать у памятника Свободы традиционную аллею из флагов.

Как уже писал Русский TVNET, шествие пройдет с 11 до 13 часов.

Отметим, что премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

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