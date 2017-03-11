«Даугавас ванаги» соберут на шествие 16 марта 100 человек

Лимбажское отделение организации «Даугавас ванаги» планирует собрать на шествии 16 марта порядка 100 человек. Об этом агентству ЛЕТА заявил глава отделения Гунар Гринбергс.

По его словам, в заявке на участие в шествии от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы указана цифра в 100 человек, но обычно к ним присоединятся и другие люди, которые заранее не записывались.

Отметим, что как и в последние годы, о безопасности участников будет заботиться охранная фирма, нанятая организацей.

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Во время шествия планируется использовать латвийские флаги и флаги организации. К шествию планируют присоединиться и члены молодежной организации Национального объединения, чтобы создать у памятника Свободы традиционную аллею из флагов.

Как уже писал Русский TVNET, шествие пройдет с 11 до 13 часов.

Отметим, что премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

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