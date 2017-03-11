В Плявиняс уровень воды в Даугаве снижается, в Екабпилсе - наоборот

 

Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу днем в Плявиняс уровень воды в Даугаве по-прежнему остается выше критической отметки, но продолжает медленно снижаться. В свою очередь в Екабпилсе вода вновь немного поднялась.

Как сообщает агентство LETA, в Плявиняс уровень воды снизился с 11,6 метра до 11,44 метра, а в Екабпилсе - повысился с 6,13 до 6,34 метра.

Согласно прогнозам в ближайшие часы в Плявиняс вода продолжит постепенно уходить, а в Екабпилсе ее уровень может повыситься еще больше.

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Как уже сообщал Русский TVNET, утром в субботу в Плявиняс подтоплены оказались несколько частных домов и муниципальных зданий, в том числе Центр молодежных инициатив и музыкальная школа, но эвакуация не потребовалась.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

В целом вода окружила 5-6 зданий. Жильцы подтопленных частных домов переселились к друзьям или знакомым или перебрались на второй этаж.

Как уже писал Русский TVNET, в пятницу вечером уровень воды в Даугаве возле Плявиняс превысил критический порог, в городе началось наводнение.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается.

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