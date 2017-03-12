С субботы уровень воды в Даугаве на участке от Плявиняс до Даугавпилса понизился на 2-13 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в воскресенье в Плявиняс вода отступала на 3 см в час, в 7 часов уровень воды составил 11,26 м, или на 16 см выше границы наводнения.

В Екабпилсе утром вода немного поднялась. Уровень воды в 6 часов составил 6,4 м, что на 10 см выше границы, при которой затапливаются поймы.

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В Краславском крае уровень воды не изменился.





























Aizvērt Ледовый затор у Плявиняс Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







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