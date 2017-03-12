Ушаков обжаловал решение суда о штрафе за русский и английский в соцсетях

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Ieva Lūka/LETA

Мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда о штрафе в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщает LETA.

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Как сообщил представитель Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, Ушаков обжаловал решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ).

13 марта окружной суд примет решение о том, чтобы принять апелляционную жалобу либо отклонить ее.

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Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.

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