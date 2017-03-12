Ушаков обжаловал решение суда о штрафе за русский и английский в соцсетях

Мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда о штрафе в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщает LETA.

Как сообщил представитель Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, Ушаков обжаловал решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ).

13 марта окружной суд примет решение о том, чтобы принять апелляционную жалобу либо отклонить ее.

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Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.

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