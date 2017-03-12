Начат сбор подписей за более строгие наказания за использование шин не по сезону

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за более строгие наказания за использование шин, не соответствующих сезону.

Автор инициативы - Хелмутс Банюкалнс.

Он считает, что водителей, которые в зимний период ездят на летних шинах или зимой на шинах с недостаточной глубиной протектора, надо приравнять к тем, кто садится за руль пьяными.

Реклама

«Если водитель ведет транспортное средство, не имеющее соответствующих шин, это осознанное действие и преступление против остальных участников дорожного движения, - считает Банюкалнс. - Помните об этом, когда прочитаете об очередной трагической аварии».

Податель инициативы предлагает внести поправки в закон о дорожном движении, чтобы наказание на использование зимой летних шин составляло не несколько десятков евро, а лишение прав на срок от 6 до 13 месяцев и аннулирование техосмотра.

По мнению Банюкалнса, это заставит водителей быть более ответственными за свои транспортные средства и остальных участников дорожного движения, а количество аварий с тяжелым исходом уменьшится.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого Wo&Men

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого

В Египте нашли гигантскую статую фараона Рамзеса II Hi-Tech

В Египте нашли гигантскую статую фараона Рамзеса II

Марк Цукерберг во второй раз станет отцом Showbiz

Марк Цукерберг во второй раз станет отцом

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего Showbiz

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего

Она сказала мужу, что беременна, на его похоронах. А потом... Wo&Men

Она сказала мужу, что беременна, на его похоронах. А потом...

Проблемы и курьезы на дорогах

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 