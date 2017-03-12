Россия пригласила, но Латвия отказалась проверять российские военные объекты

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Латвия отказалась посылать своих представителей на военные объекты в Псковской области, по поводу которых она ранее высказывала опасения. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что Минобороны пригласило латвийскую сторону посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ. «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», — пояснили военные.

Минобороны также прокомментировало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в 2016 году альянс не менее десяти раз приглашал российских наблюдателей на учения. По словам представителей ведомства, приглашение было всего одно — на учения «Анаконда-16» в Польше, — при этом польская сторона отказала российским инспекторам в предоставлении информации и ответов на вопросы.

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Представители российской стороны подчеркнули, что в 2016 году Москва не менее 30 раз приглашала представителей НАТО на различные мероприятия.


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