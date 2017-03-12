Мамыкин встретился с президентом Сирии и пообещал научить латышскому языку

Европарламентарий Андрей Мамыкин сейчас находится в Сирии.

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На своем профиле он разместил фото с президентом Сирии, которое прокомментировал следующим образом :«Старший ребёнок Президента Сирии Башара Асада учит испанский язык, средний - китайский и немецкий, младший - русский язык. Я сказал, что я с радостью научу их и латышскому - если только они захотят. Всем хорошего воскресенья! А мы продолжаем работать в Сирии в бешеном темпе».

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Как уже сообщал Русский TVNET, латвийский МИД не приветствует активную позицию Мамыкина. «Любые контакты с президентом Сирии рассматриваются как поддержка ныне действующему режиму в стране и неприемлемы», - ранее сообщали в ведомстве.

Это не первая поездка Мамыкина в Дамаск. В конце прошлого года по приглашению правительства Сирии он уже побывал в этой стране. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находились депутат от Эстонии Яна Тоом и депутат от Италии Стефано Маулу.

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