Мамыкин встретился с президентом Сирии и пообещал научить латышскому языку

 

Фото: Facebook

Европарламентарий Андрей Мамыкин сейчас находится в Сирии.

Еще по этой теме

На своем профиле он разместил фото с президентом Сирии, которое прокомментировал следующим образом :«Старший ребёнок Президента Сирии Башара Асада учит испанский язык, средний - китайский и немецкий, младший - русский язык. Я сказал, что я с радостью научу их и латышскому - если только они захотят. Всем хорошего воскресенья! А мы продолжаем работать в Сирии в бешеном темпе».

Facebook

Реклама

Как уже сообщал Русский TVNET, латвийский МИД не приветствует активную позицию Мамыкина. «Любые контакты с президентом Сирии рассматриваются как поддержка ныне действующему режиму в стране и неприемлемы», - ранее сообщали в ведомстве.

Это не первая поездка Мамыкина в Дамаск. В конце прошлого года по приглашению правительства Сирии он уже побывал в этой стране. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находились депутат от Эстонии Яна Тоом и депутат от Италии Стефано Маулу.

Еще по этой теме
Ринкевич осудил встречу Мамыкина с Асадом

Ринкевич осудил встречу Мамыкина с Асадом

Зачем Мамыкин встречался с Асадом и что он ему подарил

Зачем Мамыкин встречался с Асадом и что он ему подарил

Мамыкин не исключает возможности в ближайшее время посетить Алеппо

Мамыкин не исключает возможности в ближайшее время посетить Алеппо


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

В Чикаго реку покрасили в зеленый цвет Hi-Tech

В Чикаго реку покрасили в зеленый цвет

Не надо лекарств: 5 продуктов, которые вмиг справятся с изжогой Wo&Men

Не надо лекарств: 5 продуктов, которые вмиг справятся с изжогой

Связь белого хлеба и полноты не подтвердилась Wo&Men

Связь белого хлеба и полноты не подтвердилась

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 