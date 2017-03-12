Даугавпилчанка, лишенная родительских прав, вернула своего сына

 

Фото: gorod.lv

Даугавпилчанка смогла доказать, что у нее забрали ребенка и поместили его в Калкунский центр социального обслуживания без всяких на то оснований.

Портал рассказал о семье даугавпилсских инвалидов – Оксане и Олеге Петровых, воспитывающих четверых детей. Статья вызвала шквал звонков в редакцию и комментариев на сайте, и подавляющее большинство из них носило крайне негативный характер.

Наплевав на милосердие и элементарное человеческое сострадание, оппоненты семьи Петровых цинично предлагали «стерилизовать» или «кастрировать» таких родителей. Люди клеймили инвалидов, не задумываясь о том, что любой из нас – не совершенен и может оказаться на месте Петровых. Но ведь какой соблазн: без каких-либо усилий выглядеть лучше, достойнее и умнее – топча и унижая того, кто и защитить себя не всегда сможет.

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Февраль, 2016

Напомним вкратце суть истории. Оксана и ее муж – инвалиды, не работают, живут на пособие по инвалидности. Семья жила в Крыжах в однокомнатной муниципальной квартире. Сиротский суд, посчитав, что один из детей не получает дома должного ухода и заботы, решил приостановить родительские права Петровых и поместить ребенка в Калкунский центр социального обслуживания.

Но даже самые «крутые» профессионалы не смогут дать ребенку тепла материнской любви. Оксана постоянно навещала маленького сынишку в Калкунах, возила ему игрушки. Мальчик, которому на тот момент было 2,5 года, не говорил. Увидев маму, следил за ней глазами. Когда понимал, что она собирается уезжать, начинал плакать. Оксана с мужем жили в состоянии постоянного стресса. После того, как мальчика забрали, к ним домой приезжали из Сиротского суда и с издевкой, как тогда рассказывала Оксана, говорили: «Зачем вам кроватка – Никита будет в интернате до 18 лет!».

Самим же Петровым было поставлено условие – переселиться в Кризисный центр или же процедура изъятия из семьи оставшихся детей повторится.

Оксане Петровой советовали написать заявление о помещении в Кризисный центр по собственному желанию, а не по рекомендации социальных служб. Жить в Центре Петровы категорически отказывались, справедливо полагая, что постоянный контроль вплоть до мелочей (как убрана квартира и помыта посуда) доведет их до нервного срыва.

Кроме того, Оксану обвиняли в том, что она отказывается учиться воспитывать своих детей. Хотя психиатры, давшие Оксане группу инвалидности, утверждали, что ее здоровье нисколько не мешает воспитанию детей и не нарушает их интересов. На сторону родителей-инвалидов встали правозащитники из общественного движения Dzimta, посчитавшие, что социальные службы и Сиротский суд Даугавпилса нарушили закон, изъяв ребенка из семьи.

Но и они ничего не смогли бы сделать, если бы не всепоглощающая любовь матери, способная на все, чтобы вернуть малыша домой.

Прошел год

Время доказало: при поддержке общественности люди могут добиться многого. На днях «Наш город.» связался с семьей Петровых и узнал, что они получили квартиру, им на три месяца вернули ребенка.

Как признаются сами правозащитники, поначалу дело Петровых выглядело практически безнадежным, но оказалось, что в их практике это один из самых успешных случаев – семья получила квартиру от города. Также правозащитники отмечают и весьма положительную динамику в процессе возврата ребенка в семью. А у Оксаны даже не было сомнений, что надо идти и бороться до конца. Именно то, что Оксана не спешила следовать рекомендациям социальных структур и, опровергая все ложные обвинения в свой адрес, отстаивала свое человеческое достоинство, позволяет говорить о том, что дело Петровых завершится в интересах матери и ребенка.

«У нас все хорошо, – рассказывает Оксана. – Еще в октябре прошлого года нам дали двухкомнатную квартиру в Крыжах

. Сначала мне разрешили ребенка брать в среду, а в пятницу возвращать. Теперь Никиточка живет у нас. Нам разрешили на 3 месяца забрать его домой из «Калкун». Суд был в феврале, и на следующий день мы смогли сына забрать. Дома он будет до 23 мая, но я уверена, что возвращать сына в Дом ребенка нам не придется.

Что касается обвинений меня в том, что я не умею ухаживать за детьми и воспитывать их, что меня нужно учить, то никакой учебы социальные службы мне не предлагали. Нас постоянно контролирует даугавпилсский Сиротский суд, детская инспекция. Но нам нечего скрывать: дома – порядок, дети накормлены и присмотрены. К нам нет претензий. Находятся люди, которые звонят в Сиротский суд, наговаривая на нас. Но сколько раз проверяющие приезжали – и ничего не обнаруживали».

Впрочем, среди причин, которые поспособствовали возвращению ребенка в семью, кроме материнской настойчивости и помощи правозащитников свою роль сыграло и неудавшаяся попытка закрыть «Калкуны».

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Как живет центр «Калкуны»?

Обстановка в Центре социального ухода «Калкуны» далека от идеальной – его сотрудники живут в постоянной тревоге, боясь остаться без работы.

В прошлом году вокруг Калкунского дома ребенка бушевали нешуточные страсти. По задумке министерства, которым руководит Янис Рейрс (представитель партии «Единство», связанной давней дружбой с правящей в Даугавпилсе депутатской группой), дети, живущие в детских домах и социальных центрах, должны оказаться в семьях. Поэтому, в соответствии с министерским проекта деинституализации детских домов и таких центров социального ухода, как «Калкуны», и было принято решение о закрытии Калкунского центра. Как отметил латвийский омбудсмен Юрис Янсонс, этого требуют международные обязательства.

Партии «Согласие» при поддержке общественности (было собрано более 11тысяч подписей) удалось привлечь внимание к данной проблеме и добиться отмены этого решения. Однако в преддверии муниципальных выборов хороши все средства: можно и чужую работу себе приписать, и своего верного партийного союзника «кинуть». Сообразив, что отмолчаться не получится (далее цитируем из дружественной нынешнему городскому руководству прессы), «…гордума в лице мэра Яниса Лачплесиса совместно с самоуправлением Даугавпилсского края выступили против ликвидации Центра». Мол, они «ратуют» за интересы даугавпилчан, работающих в Центре, а также клиентов, находящихся там.

Тему «Калкун» министр Рейрс обсуждал с руководством Даугавпилса и Даугавпилсского края. И хотя Центр находится в ведении государства, порекомендовал местным властям самим оценить необходимость существования Центра. После отъезда министра и его обещания не закрывать Центр городская и краевая думы успокоились и больше не напрягаются из-за того, что работающие в «Калкунах» люди живут в постоянной тревоге, не зная, что их ждет в ближайшем будущем – будет у них работа или нет.

По слухам, детей, которым нужен социальный уход, отправляют теперь не в «Калкуны», как раньше, а в другие регионы, тем самым сокращая количество клиентов Центра

. Поскольку клиентов становится меньше, уже началось сокращение сотрудников. Чтобы не остаться у разбитого корыта, люди уже ищут подработку, но администрация им разрешений не выдает.

На запрос партии «Согласие» – правда ли что детей направляют в другие регионы, а не как раньше, в «Калкуны, – министр благосостояния Я. Рейрс сообщил, что решение о направлении ребенка в Центр социального ухода принимает Сиротский суд, что детей как направляли в Центр, так и направляют, что никаких сокращений работников в Центре не будет.

Как рассказала депутат Дайна Амосова, она связалась с Маритой Григане, главой Государственного центра социального обслуживания «Латгале» (к которому относятся и «Калкуны») и выяснила, что количество персонала в Калкунском центре, действительно, уменьшилось. Связано это с тем, что не стало одной группы – часть детей ушла в приемные семьи. Троих новорожденных-отказников, поступивших в этом году в Центр, сразу же забрали в семьи. Сокращенным сотрудникам выплатили все пособия в соответствии с трудовым законодательством.

Что касается совмещения работ, тут г-жа Григане была достаточна категорична. Сотрудники Центра работают по 7,5 часа, что весьма тяжело. И невозможно работу с такими сложными клиентами, какие находятся в Калкунском центре, совмещать с другой – потому что работа с проблемными детьми требует полной отдачи. М. Григане считает, что у работников Центра социального ухода «Калкуны» повода для беспокойства нет.

Однако министерство благосостояния от своего проекта не отказалось. Латгальский регион планирования совместно с Даугавпилсской городской и краевой думами разрабатывают соответствующие планы по той же деинституализации – созданию для детей условий, приближенных к условиям жизни в семье.

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