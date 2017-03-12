В Плявиняс затопленным остается одно здание - это музыкальная школа

Ситуация в Плявиньском крае в воскресенье изменилась незначительно, уровень воды немного упал, и из пяти ранее затопленных зданий в воде остается только фундамент здания музыкальной школы, - сообщает LETA со ссылкой на председателя думы Плявиньского края Гунты Жилде.

По ее словам, лед не двигается и стоит на месте, а уровень воды высоки. Все ответственные службы дежурят и готовы отреагировать, если в реке начнется какое-либо движение, сказала Жилде.

Как уже сообщал Русский TVNET, с субботы уровень воды в Даугаве на участке от Плявиняс до Даугавпилса понизился на 2-13 см. Утром в воскресенье в Плявиняс вода отступала на 3 см в час, в 7 часов уровень воды составил 11,26 м, или на 16 см выше границы наводне

Реклама

Еще по этой теме