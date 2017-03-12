Rīgas satiksme и Rīgas mikroautobusu satiksme заключили тайный договор о ценах

Предприятия «Rīgas satiksme» (RS) и «Rīgas mikroautobusu satiksme» (RMS) тайно заключили договор о единых ценах, сообщает передача «Nekā personīga» TV3. Совет по конкуренции планирует обязать RS разорвать договор с RMS. В противном случае предприятие ждет штраф в размере 5% от оборота.

Передача «Nekā personīga» узнала, что в договоре оговорено, что RMS, якобы, обязано поднимать цены вслед за RS, этот договор ограничивал пассажиров в получении конкурентноспобных услуг, а компании обеспечивал гарантированные доходы.

Еще 5 лет назад появились подозрения, что выигравшее конкурс предприятие RMS cвязано с представителем партии «Честь служить Риге» и политиком Александром Брандавсом. Журналисты убедились, что среди владельцев компании, которые скрываются за зарегистрированными в Бельгии фирмами, по прежнему можно найти высокопоставленных людей из Рижской думы.

Реклама

Как уже сообщал Русский TVNET, Совет по конкуренции наложил на муниципальное предприятие общественного транспорта ООО «Ригас сатиксме» штраф в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году.

В Совете по конкуренции агентству ЛETA сообщили, что 27 февраля было принято решение оштрафовать «Ригас сатиксме» и предприятие «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС), обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов городаРига, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд RMS не должна быть ниже тарифа «Ригас сатиксме».

"Ригас сатиксме" и RMS, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен, защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу", - указывает Совет по конкуренции.

За искажение конкуренции Совет по конкуренции наложил на «Ригас сатиксме»денежный штраф в размере 2 163 046,63 евро, на RMS - 87 948,40 евро, одновременно обязав их прекратить реализацию запрещенного соглашения, а RMS - также установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

Позже стало известно, что «Ригас сатиксме» оспорит решение Совета по конкуренции (СК) о штрафе в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году, сообщил член правления «Ригас сатиксме» Эмилс Якринс.

Предприятие сегодня получило решение совета и удивлено как самим решением, так и суммой штрафа, сказал Якринс. Предприятие проанализирует претензии СК и подаст свои аргументы в суд. Якринс выразил надежду, что в суде СК внимательнее прислушается в аргументам предприятия