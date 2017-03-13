Как экстрасенсы хотели нажиться на горе семьи Евы Страздаускайте

Основатель и руководитель Bezvests.lv - Александр Фаминский выступил с очередным важным заявлением.

- Трагический случай с пропавшей в соседней Литве 26-летней девушкой в очередной раз обнажил язвы нашего не вполне здорового общества, подверженного влиянию «волшебников», экстрасенсов и числогадателей.

Родители, отчаявшиеся найти дочь другими способами, предложили крупное денежное вознаграждение за информацию,

и к деньгам тут же потянулись самые грязные руки.

И литовскую поисковую организацию http://www.missing.lt/ , и латвийский Bezvests.lv буквально захлестнул шквал звонков: звонили люди, которые выдавали себя за всемирно известных целителей, уверяли в сверхъестественных способностях, но вот свои имена почему-то при этом называть избегали, видимо, из скромности? Требовали о нас контакты близких и только им были готовы поведать «правду».

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Добровольцы Bezvests.lv, исходя из печального опыта, вынуждены оберегать и без того травмированных близких без вести пропавших, поэтому прямые контакты мы не публикуем и третьим лицам не передаем. В ответ на отказ напрямую связать экстрасенсов с родственниками, нам даже угрожали опубликовать личную переписку с нами в сети, на что мы, конечно, дали добро, поскольку ничего не скрываем. Так и

не дождавшись контактов близких, некий молодой человек прислал нам карту с пометкой, сделанной «всемирно известной его мамой-экстрасенсом».

В точке, обведенной красным маркером, якобы и находится пропавшая девушка. (см.фото)

Жизнь сама расставляет все точки над i. Ничего придумывать не надо. Смотрим по результатам: расстояние от «точки экстрасенса» до места, где было найдено тело девушки - 136 километров! (см.фото)

Опять же круг «экстрасенса», охватывает, сами видите, какую площадь. (см.фото) Попал пальцем в небо - иначе и не скажешь. Можно себе представить, сколько драгоценного времени потратила бы полиция и добровольцы вместе с близкими девушки на обыск этой многокилометровой площади, если бы стали всерьез проверять точку, указанную экстрасенсом!













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Нашли-то в итоге совсем в другом месте. А посрамленные экстрасенсы теперь молчат. Но все это до поры до времени! По опыту знаем,

пройдет несколько месяцев, все забудется, и самые циничные из эзотериков вылезут из своих нор с заявлениями «Мы же говорили!

Это мы указали точку, в которой нашли человека!» И ведь кто-то, увы, им поверит и пойдет на прием! На самом деле, девушку нашла полиция, в результате успешно проведенной поисковой операции.

Литовские коллеги из поисковой организации http://www.missing.lt/ тоже толкнулись с подобными «предсказаниями» и давлением настоящий аферистов. Наталья Курчинская, руководитель Литовского центра поддержки семей, потерявших детей, рассказывает корреспонденту Bezvests.lv, что все эти дни в ходе поисков принимала многочисленные звонки и письма самых разных людей, часто не вполне здоровых,

но чаще или же «отмороженных аферистов», для которых ничего святого просто нет.

По словам Н.Курчинской, экстрасенсы абсолютно ничем не помогли, только отнимали время и пускали пыль в глаза реальным поисковикам: - Так, верхом цинизма стал последний антирекорд литовских предсказателей: расстояние от точки, которую они показали на карте до места, где на самом деле была найдена пропавшая Ева ( KĖDAINIAI ) - составило 350 километров!

Для наглядности публикуем одно из таких «предсказаний» литовского эзотерика: он отметил хутор под TELŠIAI, расстояние от которого до реального места KĖDAINIAI равно 182 километра! (см.фото) В чем чудеса экстрасенсорики? И где резон прислушиваться к подобным «ясновидцам»?

Между тем, по словам Натальи,

за 26 лет работы литовской поисковой организации ни разу экстрасенсы не показали место, где находится пропавший человек.

То же самое и в практике латвийского Bezvests.lv, говорит Александр Фаминский:- За 7 лет нашей поисковой добровольческой работы НАМ НИ РАЗУ и НИ ОДИН экстрасенс не показал, где лежит человек. Тем, кто продолжает верить в сказки и сверхвозможности предсказателей, ясновидцев и прочих кудесников, есть серьезный повод задуматься, а стоит ли?

Выражаем самые глубокие соболезнования семье трагически погибшей...

Как уже сообщал Русский TVNET, в конце прошлой недели полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению

задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство, затем задержаны еще четверо.

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

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