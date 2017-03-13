Вода в Плявиняс опустилась ниже критического уровня

 

Фото: Zane Bitere/LETA

С вечера воскресенья уровень воды в Даугаве в Плявиняс снизился на 33 см, опустившись ниже 11-метровой отметки, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 5 часов утра уровень воды в реке составлял 10,98 метра. В течение двух суток вода в Плявиняс была выше границы наводнения, а максимума - 11,85 метра - достигла в полночь с пятницы на субботу.

Возле железнодорожного моста в Зельки

уровень воды с вечера воскресенья снизился на 14 см, в Екабпилсе - на 6 см, составив сегодня в пять утра 6,22 метра.

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Возле Ерсики в Ливанском крае уровень воды в ночь на понедельник не изменился, в Даугавпилсском крае он снизился на несколько сантиметров, а в Краславском крае повысился на несколько сантиметров.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в Даугаве будет постепенно понижаться.

Латвийские реки в основном уже свободны ото льда, но в некоторых реках еще продолжается подъем воды из-за таяния снега.

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