Из-за разбитых дорог общественный транспорт на селе может опаздывать

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Автотранспортной дирекции, из-за затопленных и труднопроезжих дорог может задерживаться выполнение рейсов общественного транспорта на 146 маршрутах в Латгальском, Земгальском, Видземском, Курземском и Рижском регионах планирования, сообщает представитель дирекции Зане Плоне.

Выполнение рейсов в весеннюю распутицу может задерживаться и на маршрутах Елгавского края, обслуживаемых ООО Migar и Добельским автобусным парком.

Список рейсов можно посмотреть ниже, в присоединенном файле. В случае вопросов пассажиров просят связаться с перевозчиком.

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