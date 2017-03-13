Синоптики обещают на этой неделе дожди и потепление

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Начиная со вторника погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому усилится ветер, будет дождливо, но станет теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Антициклон, который определяет погоду в понедельник, уже ночью утратит свое влияние, и в течение следующих дней теплые воздушные массы будут перемежаться с прохладными, ветер станет порывистым, а в некоторые дни осадки ожидаются почти по всей Латвии.

Во второй половине дня во вторник и в ночь на среду обширный циклон с центром над Северным морем принесет в Латвию более теплый воздух, поэтому уже в середине недели местами в центральных и южных регионах страны

столбик термометра в дневное время поднимется до +8..+10 градусов.

На большей части территории Латвии ожидается умеренный дождь, а южный, юго-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

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Четверг пройдет без существенных осадков, а в пятницу из Скандинавии придет следующий циклон с дождем и порывистым ветром. Температура воздуха во второй половине недели днем составит +4..+10 градусов, а ночью воздух остынет до -2..+3 градусов, выходные местами столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что на этой неделе по всей стране полностью растает снег.


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