Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Вышедшая из берегов Даугава создала небезопасную обстановку в Плявиняс и Екабпилсе. Но, посмотрите, какая красота открывается взору с высоты птичьего полеты. Пользователи делятся кадрами в соцсети.

С вечера воскресенья уровень воды в Даугаве в Плявиняс снизился на 33 см, опустившись ниже 11-метровой отметки, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в Даугаве будет постепенно понижаться.





























Aizvērt Ледовый затор у Плявиняс Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Латвийские реки в основном уже свободны ото льда, но в некоторых реках еще продолжается подъем воды из-за таяния снега.

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