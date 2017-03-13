Полиция безопасности назвала основные риски 16 марта

 

Фото: AP/Scanpix

участников шествия обеспечит Госполиция. При этом в Полиции безопасности отмечают, что риски провокаций в день памяти легионеров остаются такими же, как и в предыдущие годы, сообщает агентство ЛЕТА.

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Основными рисками 16 марта ПБ называет попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Полиции безопасности, 16 марта в этом году, впрочем, как и в прошлые годы, будет активно использоваться для распространения мифа о возрождении фашизма в Латвии. Кроме того, на мероприятия могут прибыть представители зарубежных антифашистских организаций.

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По словам пресс-секретаря Госполиции Дайриса Анучина, в этом году разработан специальный план обеспечения порядка 16 марта. Цель полиции - уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.

Ранее председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня заявила, что спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта.

Как уже писал Русский TVNET, премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

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