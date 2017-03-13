Полиция безопасности назвала основные риски 16 марта

участников шествия обеспечит Госполиция. При этом в Полиции безопасности отмечают, что риски провокаций в день памяти легионеров остаются такими же, как и в предыдущие годы, сообщает агентство ЛЕТА.

Еще по этой теме «Даугавас ванаги» соберут на шествие 16 марта 100 человек 11 марта 2017 г.

Основными рисками 16 марта ПБ называет попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Полиции безопасности, 16 марта в этом году, впрочем, как и в прошлые годы, будет активно использоваться для распространения мифа о возрождении фашизма в Латвии. Кроме того, на мероприятия могут прибыть представители зарубежных антифашистских организаций.

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По словам пресс-секретаря Госполиции Дайриса Анучина, в этом году разработан специальный план обеспечения порядка 16 марта. Цель полиции - уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.

Ранее председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня заявила, что спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта.

Как уже писал Русский TVNET, премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

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