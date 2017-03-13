11 часов работы без перерыва: сотрудникам «Origo» запретили отлучаться на обед

На прошедшей неделе администрация «Origo» своим арендаторам помещений повторно раздала список внутренних правил, прочитав которые, работники были крайне возмущены.

В правилах черным по белому было написано, что работникам магазина запрещается отлучаться на обеденный перерыв. Пункт, который вызвал огромное количество возмущений у работников торгового центра, звучит так: «Менеджер торгового центра может дать арендатору разрешение на временное закрытие магазина в рабочее время только в том случае, если в магазине постоянно работает только один сотрудник.

В рабочее время магазин можно закрыть не дольше, чем на 15 минут, и не более трех раз в день.

Единственной причиной для временного закрытия может быть лишь посещение туалетной комнаты (закрывать магазин для перекура или обеда запрещается)».

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Также, в правилах сказано, что за несоблюдение данных условий, будет составляться акт о нарушении.

Один из работников магазина, пожелавший не озвучивать своего имени, передаче Bez Tabu рассказал, что охранники отслеживают, на какое время закрывается магазин. Были случаи, когда

администрация торгового центра, назначала штраф арендаторам помещений за то, что магазин был закрыт слишком долго.

Представитель предприятия Майя Прозоровича такую интерпритацию правил считает недоразумением: «Эти условаия относятся к такому обеду, который требует больше времени, чем 15 минут. Торговый центр, думая о комфорте своих арендаторов, открыли 2 кухонных помещения, где есть все необходимое оборудование – холодильник, микроволновка, чтобы работники могли быстро пообедать и 15 минут им было бы достаточно».

Прозоровича считает, что торговый центр несет ответственность перед покупателями, поэтому закрывать магазин на долгое время - неприемлемо.

Государственная инспекция труда сообщает, что работодатель не в силах указывать, что работник имеет право делать в обеденное время. В таком случае, внутренние правила регулируются отношениями между собственником помещения и арендатором.

Насколько реально за 15 минут дойти до кухни, пообедать и вернуться на рабочее место? Не говоря уже о здоровье!

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