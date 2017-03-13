Минобороны: военнослужащие НАТО не разгуливают по Латвии с заряженным оружием

 

Фото: Latvijas armija

Министерство обороны опровергает недостоверные сведения о якобы свободном перемещении по Латвии военнослужащих НАТО с заряженным оружием, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

На прошлой неделе появились новости о том, что после принятия поправок к закону «Статус иностранных вооруженных сил в Латвийской Республике» военнослужащие НАТО смогут свободно перемещаться по Латвии с заряженным оружием, что представляет угрозу для общества.

Минобороны поясняет, что данные поправки предназначены для того, чтобы в случае угрозы государству союзники могли оказать помощь Латвии

по возможности скорее и без долгих административных процедур. Поправки будут относиться только к пересечению границы, чтобы обеспечить подразделениям возможности самозащиты.

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Минобороны подчеркивает также, что ни один солдат НАТО не ходит и не будет ходить по территории страны с заряженным оружием, потому что любое иностранное подразделение прибывает в Латвию по ее приглашению. Перемещение союзников по Латвии координируют Минобороны и Национальные вооруженные силы.

Только с согласия Минобороны вооруженные силы ЕС и НАТО смогут перемещать по Латвии боевую технику в состоянии готовности. Не будет разрешено перемещаться с заряженным оружием такого рода, которое может причинить ущерб безопасности окружающих.

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