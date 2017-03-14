История одного игромана: Точка невозврата, однорукий бандит и борьба с ветряными мельницами

С просьбой внести личную информацию в базу данных людей, которых запрещено пускать в игорные заведения, в Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми до сих пор обратились 350 человек, признавших себя зависимыми. Однако, реальное количество лудоманов* в Латвии неизвестно. Игроман с более чем 20-летним стажем рассказал историю своей зависимости, которая не отличается от многочисленных рассказов «игроков» и их семей, но, возможно, заставит задуматься хотя бы одного человека, который бежит к «однорукому бандиту», чтобы отыграться...

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«История моей зависимости началась в 1994 году. Это не произошло резко. Постепенно. Первый раз я сыграл в баре, совмещенным с игорным залом, где мы проводили время с друзьями. Закинул «латик в аппаратик», но так ничего и не выиграл. Со временем это стало моей традицией - после пары бокалов пива потратить небольшую сумму на «однорукого бандита». Такое баловство не приносило мне больших убытков - ведь сумма не существенная, да и в бар я ходил далеко не каждый вечер.

Я не задумывался о том, сколько денег уже «спустил» до того момента, пока... не выиграл 200 латов. Тут я начал анализировать - а покрывает ли этот выигрыш все те деньги, которые я уже успел просадить?

Прикинул в голове, и решил, что всё равно остался в минусе. Именно в этот момент в моей голове навсегда поселилась идея отыграться»,

- начинает свой рассказ игроман с более чем 20-летним стажем на форуме психологической поддержки.

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Глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне рассказывает, что

в ведомство до сих пор обратились 350 человек, признавших себя зависимыми, с просьбой внести их личные данные в базу людей, которых запрещено пускать в игорные заведения.

«Я начал посещать игорные заведения всё чаще. Сначала мне казалось, что я смогу остановиться в любой момент, как только «отобью» определённую сумму. Однако как только я выигрывал несколько десятков или сотен латов, я тут же снова пускал их в оборот в надежде, что везение меня не покинет, и я смогу «сорвать куш». Со временем начал замечать, что в игорные залы ходят одни и те же люди. Только вот те, кому везло больше чем мне, кто периодически обналичивал тысячи, также почему-то возвращались...», - продолжает зависимый Сергей (имя изменено).

Согласно мировым исследованиям, около 5% всех жителей планеты имеют игровую зависимость. Однако реальное количество лудоманов (*люди, страдающие болезненной страстью к игре - прим.ред.) ни в Европе, ни в Латвии неизвестно.

В настоящее время в Латвии, благодаря закону о лотереях и азартных играх, можно подсчитать лишь количество посетителей казино.

Закон предусматривает регистрацию клиентов, каждый раз, когда они посещают данные заведения. Посетителям необходимо предъявить удостоверяющие личность документы, а работникам казино - ввести в регистр имя и фамилию клиента, его персональный код, а также дату и время, когда человек вошел в казино.

По словам главы Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми,

каждый месяц латвийские казино посещает примерно 50 тыс. человек.

Однако это не «уникальные посетители», потому как многие завсегдатаи посещают казино несколько раз в месяц.

«Какое-то время мне удавалось скрывать от своих близких свои слабости, которые достаточно быстро стали зависимостью (правда, это я осознал не сразу). Но когда я стал тратить не десятки, а сотни латов в месяц, мои близкие поняли — меня надо лечить. Проблема заключалась в том, что я сам не осознавал масштабы проблемы, и ждал, что когда-нибудь сорву крупную сумму, которая позволит мне навсегда забыть о походах в игровые залы», - рассказывает лудоман.

Данный бизнес с каждым годом регулируется всё строже, однако игорные заведения продолжают работать с большой выручкой. По оценкам экспертов, сегодняшние финансовые показатели можно сравнить с прибылью, которая была в данной сфере в «жирные годы».

Так например, выручка SIA Alfor (игорные залы Fenikss) в 2015 году составила 60,4 млн евро, а в 2016 году - 65,126 млн евро.

Прибыль SIA Olympic Casino составила 59,175 млн евро в 2015 году и 59,032 в 2016 году.

«Скандалы в моей семье случались всё чаще. Жена забирала детей, уезжала к маме, а я, вместо того, чтобы попытаться её вернуть, бежал отыграться.

Когда, наконец, понял, что не могу себя контролировать, поехал на кодировку. Какое-то время держался, но, однажды, проходя мимо игрального зала не смог побороть желание зайти внутрь. И снова - проигрыш, и снова - семейные проблемы.

Позже понял, что за годы, проведенные у «однорукого бандита», я, выражаясь мягко, совсем не улучшил своё материальное положение, серьезно решил завязать и вступил в общество анонимных игроманов», - рассказывает Сергей.

Данное общество, миссия которого заключается во взаимной поддержке и оказании помощи людям, страдающим игорной зависимостью, существует в Латвии уже 17 лет. Согласно публично доступной информации, большая часть людей, которые обратились за помощью в данную орагнизацию, уже успели создать себе не самую лучшую репутацию.

Бывают ли бывшие игроки? И можно ли, избавившись от зависимости, периодически посещать игорные залы?



Участники клуба уверены, что первая ставка для игрока равносильна первому стакану с горячительным напитком для алкоголика.

Однако и вступление в анонимные клубы не всегда помогает избавиться от пагубной зависимости.

«Как только я переставал ходить на общие собрания, которые, как правило, проходят два раза в неделю, я снова возвращался в игорные залы. За то время, что я борюсь с зависимостью, я успел потерять всё - семью, смысл жизни, финансовую «подушку безопасности».

Точкой невозврата в моей жизни стал тот день, когда я золожил в ломбард обручальное кольцо. Я игрок, и пока все мои усилия выбраться из данного капкана не увенчались успехом. Мне кажется, что я борюсь с ветренными мельницами».

Согласно данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, азартные игры пополняют госбюджет в среднем на 28 млн. евро в год, и бюджет самоуправлений на 7 млн. евро в год.

Фото: www.iaui.gov.lv

С каждым годом данную сферу стараются регулировать всё больше. Так, например, Министерство финансов выдвинуло инициативу создания единой сети, к которой подключены все игровые автоматы. Нововведения могут вступить в силу уже в 2019 году.

В Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми комментируют, что единая сеть поможет контролировать работу автоматов. Компетентная структура часто получает жалобы на то, что клиент потратил на игру немалую сумму денег, но так ничего и не выиграл. Бывает, что у автомата действительно констатируют технические неисправности, - подтверждает Бирне.

О том, как данное нововведение может повлиять на латвийских игроманов (и повлият ли вообще?) спрогнозировать невозможно.

Кстати, согласно американской классификации психических расстройств, диагноз зависимости от азартных игр ставят, обнаружив хотя бы четыре признака из девяти следующих:

частое участие в игре и добывание денег для этого; частое участие в игре на большие суммы в течение более длительного времени, чем человек намеревался раньше; потребность увеличить размер или частоту ставок, чтобы достигнуть желаемого возбуждения; беспокойство или раздражительность, если игра срывается; повторная потеря денег в игре и взятие их взаймы«до завтра»,чтобы отыграть потерю («охота за выигрышем»); неоднократные попытки уменьшить время игры или прекратить ее вовсе; навязчивое стремление играть, когда необходимо выполнить свои социальные или профессиональные обязанности; отказ ради игры от некоторых важных социальных, профессиональных или увеселительных мероприятий; продолжение игры, несмотря на неспособность заплатить растущие долги и иные проблемы, возникающие из-за игры.

Проверьте, - может эти признаки есть у Вас или ваших знакомых?

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