Из-за ремонта на перекрестке улиц Чака и Пернавас большие транспортные ограничения

Перекресток улиц Чака и Пернавас
 

Перекресток улиц Чака и Пернавас. Фото: Google Maps

На этой неделе, в пятницу вечером,примерно в 21:00 начнутся ремонтные работы коммуникаций водопровода и канализационных труб на перекрестке улиц Александра Чака и Пернавас, в результате чего будут установлены ограничения в движении транспорта.

Работы продлятся до 19 марта, сообщает Rīgas ūdens. Перебои с водоснабжением не предусмотрены. Однако возможно временное помутнение воды в окрестных домах.

Автомобилистам следует учесть, что на время ремонтных работ движение будет ограничено во всех направлениях,

поскольку работы будут проводиться в центре перекрестка.

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Ремонтные работы продолжатся и в ночное время суток, поэтому может быть превышен допустимый уровень шума.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение на перекрестке улиц А. Чака и Пернавас. Поэтому 47-й автобус, по направлению на конечную остановку Abrenes iela поедет по А. Деглава, затем по мосту на А.Деглава, улице Таллинас, А. Чака и далее по маршруту.

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Водителям транспортных средств необходимо учесть, что во время ремонтных работ будет ограничено движение на перекрестке во всех направлениях.

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  • Съезжая с Земитанского моста сохраняется одна полоса движения прямо и одна - для поворота на право;
  • Передвигаясь по улице Пернавас со стороны улицы Бривибас - будет открыта одна полоса налево, одна прямо и одна - для поворота на право;
  • Передвигаясь по улице Пернавас со стороны улицы Аугуста Деглава – будет созранения одна полоса для езды прямо и одна для поворота направо;
  • Передвигаясь по улице Александра Чака из центра - сохраняется две полосы движения прямо (заканчивается ~100м до перекрестка перед полосой общественного транспорта ивозобновляется для езды прямо и для поворота направо от нее) и одна - для поворота налево.

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