Рижан приглашают на бесплатные курсы по натурализации

 

Фото: Vitaliy Ankov / Sputnik

Общество Inovāciju atbalsta centrs начало регистрацию на бесплатные курсы по натурализации.

На курсах можно будет освоить языковую часть (30 академических часов по латышскому языку), историю Латвии, Сатверсме и культуру (30 академических часов). Всего – 60 академических часов.

Правила приема на курсы натурализации:

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нужно быть жителем Риги (по декларации);

нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление о получении гражданства в порядке натурализации.

Регистрация участников курсов будет проходить в online-режиме на домашней страничке www.inovacijucentrs.lv, а также в отделениях Управления по делам гражданства и миграции.

Курсы по натурализации организуются в рамках проекта Mēs – PAR Latvijas pilsonību II. Проект софинансируется Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции.

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