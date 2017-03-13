Почему дорогие лекарства станут еще дороже

В последние годы цены на лекарства растут примерно на 5% в год, в прошлом году они выросли на 7%, пишет Dienas Bizness.

По словам представителя Государственного агентства лекарств Эдиты Диуре, это не происходит за счет лекарств от сезонных заболеваний, например, от гриппа. Причина скорее в том, что на латвийском рынке появляются новые, дорогие лекарства для лечения сложных диагнозов, и под их влиянием средние цены растут. Агентство каждый месяц п данным оптовых торговцев рассчитывает среднюю цену упаковки лекарств в Латвии. В 2015 году она стоила 6,84 евро, в начале прошлого года – 7,52 евро, в январе 2017 года – 8,06 евро. По крайней мере в последние годы средняя стоимость упаковки лекарства в Латвии больше всего увеличивается в мае и июне.

Значительный рост цен (на 48%) в 2016 году был в группе самых дорогих медикаментов, где цена упаковки составляет 1000 евро и больше.

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Как уже сообщал Русский TVNET, для 43% жителей здоровье важнее стоимости лекарства, свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Государственного агентства лекарств (ГАЛ). Это говорит о том, что стоимость медикаментов соответствует нуждам здравоохранения и указаниям врача, отмечает представитель ГАЛ Илга Намниеце.

Почти половина, или 47% опрошенных, до похода в аптеку используют форму проверки цен на лекарства на сайте ГАЛ «Проверь стоимость лекарства здесь!», чтобы выяснить максимально допустимую цену медикамента в аптеке. А 11% респондентов уточняют стоимость лекарства у своего лечащего врача.

В специальной форме проверки стоимости лекарств можно узнать не только максимально допустимую цену препарата, но и получить информацию о самом дешевом медикаменте из всех существующих на рынке аналогов, подчеркивает Намниеце. Например, если нет особого указания врача, фармацевт может порекомендовать, а пациент выбрать и более дешевое лекарство.