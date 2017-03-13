Рига спит, а они уже проснулись. Куда в 5 утра едут пассажиры самого первого автобуса?

Пока город еще спит, они уже проснулись – пассажиры самых первых утренних рейсов общественного транспорта. Часы показывают 5:25 утра. Плявниеки – конечная остановка 3-го автобуса. Пока водитель готовит транспортное средство к новому дню, на остановке уже стоят нетерпеливые пассажиры. Куда ни свет ни заря едут рижане – узнал портал Riga.lv.

Людмила - повар в школе, ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:26 утра.

«Куда же я могу так рано ехать? Только на работу! Работаю школьным поваром уже шесть лет, детей кормим. У школьников до девятого класса теперь бесплатное питание – завтрак они покупают себе сами, с витрины: каши, блинчики с начинкой, фрукты, а к обеду мы накрываем им стол. Сегодня, например, на обед у детей котлета с картошкой. Сейчас же запретили продавать в школе различную «гадость»: чипсы, сладости, газированные напитки, поэтому школьники волей-неволей потихоньку перестраиваются на правильное питание. Периодически, конечно, ребята начальной школы интересуются, почему мы не продаем все то, что продается в магазинах. Однако это не потому, что ассортимент у нас маленький, а потому что им полакомиться очередной шоколадкой хочется, которая в школе – под запретом. Что касается меня, то мое любимое блюдо – это салат «селедка под шубой».

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Виктор, кораблестроитель. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:32 утра

«До работы путь неблизкий, поэтому приходится выезжать самым первым рейсом. Когда меня спрашивают, кем я работаю, то всегда отвечаю – хирургом, только мои пациенты – корабли. Заходит к нам в порт обезвоженный корабль, весь в дырах, я его ремонтирую, делаю необходимые операции, чтобы он снова ходил по морям здоровеньким. С детства я мечтал стать подводником, но не сложилось, так как по молодости не прошёл медицинскую комиссию. Но я ни о чем не жалею! Кораблестроитель – это, знаете ли, еще какая ювелирная и ответственная профессия! Каждый раз какие-то новые «болезни» морского транспорта лечить приходится, но мне это доставляет невероятное удовольствие!»

Ирена, работник пельменного цеха. Ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:35 утра

«Уже на протяжении двадцати трех лет я езжу самым первым рейсом по этому самому маршруту на работу – на Резекненский мясокомбинат, в пельменный цех. По молодости работала на рижском заводе по производству детских игрушек Straume, но после его закрытия пришлось поменять профиль своей деятельности. Интересно, что за столько лет работы в пельменном цехе я очень полюбила пельмени – чтобы с тоненьким тестом и с начинкой из качественного мяса! А еще такая ранняя работа приучила меня просыпаться ни свет ни заря. Теперь уже я смело отношу себя к типу людей–жаворонков, у которых прилив энергии приходится на первую половину дня. С утра чай, бутерброд – и в путь!»

Георгий, оператор горячего пресса на фанерном заводе. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:38 утра

«Еду на службу – уже 30 лет работаю на промышленном предприятии по производству фанеры Latvijas Finieris. Едва ли могу сказать, что моя работа мне нравится. Мы там не печенье по упаковкам перебираем, а клеем фанеру – это тяжелый труд! Нужда заставила. Но грех мне жаловаться, благодаря этому заводу я за всю свою жизнь не знаю, что такое безработица и биржа. В свободное время от такой каторжной работы люблю гулять с внуком, зимой – занимаюсь моржеванием, летом – по грибы да ягоды. Я сам хозяин своей жизни, чему несказанно рад!»

Нелли, горничная. Ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:42 утра

«Я приехала с Украины, в Риге живу уже три года. Что могу сказать? Город мне нравится. Возможно потому, что с Украиной не вижу особых различий, поэтому и чувствую себя здесь как дома. Латышский пока не выучила, сложный язык. Есть отдельные слова, которые, по-моему, пока произнесешь – язык сломаешь. Однако в перспективе, конечно, нужно будет себя «переломать», но государственный язык выучить».

Руслан, фармацевт. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:47 утра

«Еду на работу – на фармацевтическое производство, а сейчас полностью погружен в мысли о предстоящем рабочем дне. Каждое утро я просыпаюсь с удовольствием, потому что люблю дело свой жизни и то разнообразие, с которым мне приходится сталкиваться – ежедневно новые цели, задачи. Кто бы что ни говорил, но у нас производят высококачественные лекарства. Как лечиться – это личное дело каждого, однако я не верю в так называемый «эффект плацебо». Болезни нужно лечить, а не делать вид, что вы их лечите».

Андрей, водитель утренних маршрутов 3-го автобуса

«Водителем работаю уже 15 лет. Маршруты мы себе не выбираем, иначе, конечно, вряд ли бы я «подписался» на столь ранние рейсы – вставать с утра сложно. Однако я очень люблю свою профессию! Мне нравится ездить, передвигаться – все время жизнь в движении, динамике. А еще работа водителя, пожалуй, одна из самых романтичных – каждое утро я встречаю рассветы – если бы вы знали, какие чудесные виды открываются через лобовое стекло автобуса! Красота! Безусловно, есть в моей профессии и нелицеприятные моменты, как, например, избалованные и капризные пассажиры, а то и еще хуже – нетрезвые дебоширы. Но и с ними мы справляемся!