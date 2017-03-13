Рига спит, а они уже проснулись. Куда в 5 утра едут пассажиры самого первого автобуса?

 

Фото: riga.lv

Пока город еще спит, они уже проснулись – пассажиры самых первых утренних рейсов общественного транспорта. Часы показывают 5:25 утра. Плявниеки – конечная остановка 3-го автобуса. Пока водитель готовит транспортное средство к новому дню, на остановке уже стоят нетерпеливые пассажиры. Куда ни свет ни заря едут рижане – узнал портал Riga.lv.

Людмила - повар в школе, ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:26 утра.

«Куда же я могу так рано ехать? Только на работу! Работаю школьным поваром уже шесть лет, детей кормим. У школьников до девятого класса теперь бесплатное питание – завтрак они покупают себе сами, с витрины: каши, блинчики с начинкой, фрукты, а к обеду мы накрываем им стол. Сегодня, например, на обед у детей котлета с картошкой. Сейчас же запретили продавать в школе различную «гадость»: чипсы, сладости, газированные напитки, поэтому школьники волей-неволей потихоньку перестраиваются на правильное питание. Периодически, конечно, ребята начальной школы интересуются, почему мы не продаем все то, что продается в магазинах. Однако это не потому, что ассортимент у нас маленький, а потому что им полакомиться очередной шоколадкой хочется, которая в школе – под запретом. Что касается меня, то мое любимое блюдо – это салат «селедка под шубой».

Реклама

Виктор, кораблестроитель. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:32 утра

«До работы путь неблизкий, поэтому приходится выезжать самым первым рейсом. Когда меня спрашивают, кем я работаю, то всегда отвечаю – хирургом, только мои пациенты – корабли. Заходит к нам в порт обезвоженный корабль, весь в дырах, я его ремонтирую, делаю необходимые операции, чтобы он снова ходил по морям здоровеньким. С детства я мечтал стать подводником, но не сложилось, так как по молодости не прошёл медицинскую комиссию. Но я ни о чем не жалею! Кораблестроитель – это, знаете ли, еще какая ювелирная и ответственная профессия! Каждый раз какие-то новые «болезни» морского транспорта лечить приходится, но мне это доставляет невероятное удовольствие!»

Ирена, работник пельменного цеха. Ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:35 утра

«Уже на протяжении двадцати трех лет я езжу самым первым рейсом по этому самому маршруту на работу – на Резекненский мясокомбинат, в пельменный цех. По молодости работала на рижском заводе по производству детских игрушек Straume, но после его закрытия пришлось поменять профиль своей деятельности. Интересно, что за столько лет работы в пельменном цехе я очень полюбила пельмени – чтобы с тоненьким тестом и с начинкой из качественного мяса! А еще такая ранняя работа приучила меня просыпаться ни свет ни заря. Теперь уже я смело отношу себя к типу людей–жаворонков, у которых прилив энергии приходится на первую половину дня. С утра чай, бутерброд – и в путь!»

Георгий, оператор горячего пресса на фанерном заводе. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:38 утра

«Еду на службу – уже 30 лет работаю на промышленном предприятии по производству фанеры Latvijas Finieris. Едва ли могу сказать, что моя работа мне нравится. Мы там не печенье по упаковкам перебираем, а клеем фанеру – это тяжелый труд! Нужда заставила. Но грех мне жаловаться, благодаря этому заводу я за всю свою жизнь не знаю, что такое безработица и биржа. В свободное время от такой каторжной работы люблю гулять с внуком, зимой – занимаюсь моржеванием, летом – по грибы да ягоды. Я сам хозяин своей жизни, чему несказанно рад!»

Нелли, горничная. Ехала по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:42 утра

«Я приехала с Украины, в Риге живу уже три года. Что могу сказать? Город мне нравится. Возможно потому, что с Украиной не вижу особых различий, поэтому и чувствую себя здесь как дома. Латышский пока не выучила, сложный язык. Есть отдельные слова, которые, по-моему, пока произнесешь – язык сломаешь. Однако в перспективе, конечно, нужно будет себя «переломать», но государственный язык выучить».

Руслан, фармацевт. Ехал по маршруту 3-го автобуса «Плявниеки – Даугавгрива», 5:47 утра

«Еду на работу – на фармацевтическое производство, а сейчас полностью погружен в мысли о предстоящем рабочем дне. Каждое утро я просыпаюсь с удовольствием, потому что люблю дело свой жизни и то разнообразие, с которым мне приходится сталкиваться – ежедневно новые цели, задачи. Кто бы что ни говорил, но у нас производят высококачественные лекарства. Как лечиться – это личное дело каждого, однако я не верю в так называемый «эффект плацебо». Болезни нужно лечить, а не делать вид, что вы их лечите».

Андрей, водитель утренних маршрутов 3-го автобуса

«Водителем работаю уже 15 лет. Маршруты мы себе не выбираем, иначе, конечно, вряд ли бы я «подписался» на столь ранние рейсы – вставать с утра сложно. Однако я очень люблю свою профессию! Мне нравится ездить, передвигаться – все время жизнь в движении, динамике. А еще работа водителя, пожалуй, одна из самых романтичных – каждое утро я встречаю рассветы – если бы вы знали, какие чудесные виды открываются через лобовое стекло автобуса! Красота! Безусловно, есть в моей профессии и нелицеприятные моменты, как, например, избалованные и капризные пассажиры, а то и еще хуже – нетрезвые дебоширы. Но и с ними мы справляемся!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Showbiz

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Блинчики Челси Клинтон вызвали у пользователей Сети тошноту Wo&Men

Блинчики Челси Клинтон вызвали у пользователей Сети тошноту

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв Showbiz

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 