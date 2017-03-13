Наложенный на Ушакова штраф за коммуникацию на иностранных языках вступил в силу

Вступил в силу наложенный на мэра Риги Нила Ушакова денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском, сообщает ЛЕТА.

Пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис рассказал, сегодня, 13 марта, судьи Людмила Полякова, Гунтар Стурис и Дайга Калниня решили за отсутствием оснований отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства.

Решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его подготовки.

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Как сообщал Русский TVNET, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде.

Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что

председатель Рижской думы Нил Ушаковв вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.