Наложенный на Ушакова штраф за коммуникацию на иностранных языках вступил в силу

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Вступил в силу наложенный на мэра Риги Нила Ушакова денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском, сообщает ЛЕТА.

Еще по этой теме

Пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис рассказал, сегодня, 13 марта, судьи Людмила Полякова, Гунтар Стурис и Дайга Калниня решили за отсутствием оснований отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства.

Решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его подготовки.

Реклама

Как сообщал Русский TVNET, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде.

Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что

председатель Рижской думы Нил Ушаковв вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении» Showbiz

Стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении»

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса? Wo&Men

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса?

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни Wo&Men

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Showbiz

Умер 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Госязык

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 