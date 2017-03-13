Россия отказалась заключить с Латвией двусторонний договор о доверии

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Российская сторона отклонила 9 марта предложение Латвии заключить двусторонний договор о дополнительных мерах доверия, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

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С учетом провокационных действий России в приграничье и недостаточной прозрачности в интересах Латвии было бы убедиться в боевых возможностях России в приграничных районах и содействовать прозрачным отношениям в сфере обороны. Для уменьшения разногласий и достижения открытости представители министерств обороны двух стран встретились в Риге 8 декабря прошлого года, и Латвия выступила с конкретными предложениями по содействию прозрачности.

9 декабря российской стороне было направлено предложение по двустороннему соглашению, предусматривающее один дополнительный визит по контролю за вооружениями и одну инспекцию в приграничных районах. 9 марта российская сторона предложение отклонила.

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Как указали в Минобороны, заключив соглашение на базе Венского документа, страны могли бы уменьшить взаимные опасения, так как получили бы возможность в долгосрочной перспективе консультироваться, посещать военные учения и объекты в регионе.

Отклонив предложение, Россия лишила себя возможности посещать военные объекты в Латвии и продемонстрировать отсутствие военной угрозы на приграничных объектах.

Минобороны напоминает, что формальные отношения между Россией и НАТО были прекращены в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Нынешняя политика НАТО в отношении России основана на сдерживании и поддержании политического диалога. Минобороны напоминает, что еще с 2003 года оно предлагает России заключить дополнительное двустороннее соглашение, что последовательно отклонялось российской стороной.

Как уже сообщал Русский TVNET, ранее Латвия отказалась посылать своих представителей на военные объекты в Псковской области, по поводу которых она ранее высказывала опасения.

В ведомстве рассказали, что Минобороны пригласило латвийскую сторону посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ. «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», — пояснили военные.



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