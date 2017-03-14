Подсчитан приблизительный ущерб, причиненный Плявиняс паводком

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Размер убытков, причиненных Плявиняс паводком, еще уточняется и может достичь 100 тыс. евро, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на председателя Плявиньской краевой думы Гунту Жилде.

Ущерб нанесен и общественным зданиям, и инфраструктуре, и частному сектору.

Хотя уровень воды в Даугаве и упал ниже критической отметки, ситуация в Плявиняс по-прежнему неспокойная, заявила ранее Жилде.

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«Вода отступила от домов, но ситуация неспокойная, потому что недостаточно того, чтобы уровень воды был на несколько сантиметров ниже критической отметки. Когда вода достигнет нормального уровня и лед уйдет, мы сможем сказать, что ситуация нормальная», - сказала Жилде.

По прогнозам синоптиков, скопления льда в Плявиняс могут исчезнуть за несколько дней, но, если будет мороз, ситуация не изменится.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

За положением в городе следят оперативные службы, и на выходных им доставляли проблемы безрассудные люди, которые приехали смотреть на Даугаву и лазили по торосам. Полиции приходилось в рупор предупреждать об опасности.

С вечера воскресенья уровень воды в Плявиняс понизился на 33 см и упал ниже отметки 11 метров.

Как уже сообщал Русский TVNET, вышедшая из берегов Даугава создала небезопасную обстановку в Плявиняс и Екабпилсе. Но с высоты птичьего полеты открывается картина, которой можно любоваться. Пользователи делятся кадрами в соцсети. Смотрите!

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Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета


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