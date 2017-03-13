Подсчитан ущерб, причиненный Плявиняс паводком

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Размер убытков, причиненных Плявиняс паводком, еще уточняется и может достичь 100 тыс. евро, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на председателя Плявиньской краевой думы Гунту Жилде.

Ущерб нанесен и общественным зданиям, и инфраструктуре, и частному сектору.

Хотя уровень воды в Даугаве и упал ниже критической отметки, ситуация в Плявиняс по-прежнему неспокойная, заявила ранее Жилде.

Реклама

«Вода отступила от домов, но ситуация неспокойная, потому что недостаточно того, чтобы уровень воды был на несколько сантиметров ниже критической отметки. Когда вода достигнет нормального уровня и лед уйдет, мы сможем сказать, что ситуация нормальная», - сказала Жилде.

По прогнозам синоптиков, скопления льда в Плявиняс могут исчезнуть за несколько дней, но, если будет мороз, ситуация не изменится.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

За положением в городе следят оперативные службы, и на выходных им доставляли проблемы безрассудные люди, которые приехали смотреть на Даугаву и лазили по торосам. Полиции приходилось в рупор предупреждать об опасности.

С вечера воскресенья уровень воды в Плявиняс понизился на 33 см и упал ниже отметки 11 метров.

Как уже сообщал Русский TVNET, вышедшая из берегов Даугава создала небезопасную обстановку в Плявиняс и Екабпилсе. Но с высоты птичьего полеты открывается картина, которой можно любоваться. Пользователи делятся кадрами в соцсети. Смотрите!

Facebook

Еще по этой теме
В Плявиняс затопленным остается одно здание - это музыкальная школа

В Плявиняс затопленным остается одно здание - это музыкальная школа

Вода в Плявиняс опустилась ниже критического уровня

Вода в Плявиняс опустилась ниже критического уровня

Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни Wo&Men

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов Hi-Tech

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Природная стихия

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 