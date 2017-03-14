«Опасных» иностранцев не пустят в Латвию на день легионеров

Глава МВД Рихард Козловскис отказался открыть, сколько и каких людей включено в черный список в связи с празднованием дня памяти латышских легионеров 16 марта, сообщает агентство ЛЕТА.
«Я воздержусь от того, чтобы конкретизировать, но могу подтвердить, что запрет на въезд применяется ко всем иностранцам, о которых правоохранительные органы получили информацию, что они создают угрозу национальной безопасности», - изложили слова Козловскиса в Министерстве внутренних дел.
Отметим, что подобные меры безопасности принимаются ежегодно.
Как уже писал Русский TVNET, Полиция безопасности основными рисками 16 марта называет попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Полиции безопасности, 16 марта в этом году, впрочем, как и в прошлые годы, будет активно использоваться для распространения мифа о возрождении фашизма в Латвии. Кроме того, на мероприятия могут прибыть представители зарубежных антифашистских организаций.Еще по этой теме