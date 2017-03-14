А ты вернулся домой живым? В центре Риги частично осыпается фасад зданий

В центре Риги по адресу ул.Марияс, 9, обрушилась верхняя часть фасада здания. В связи с этим инцидентом пешеходная зона в районе падения обрушения была отгорожена.

Еще по этой теме На этой неделе за 100 тыс. евро начнут чистить здание и фасад ЛНБ 16 августа 2016 г.

Первый вызов в связи с произошедшим сотрудники Рижской муниципальной полиции получили в субботу.

В воскресенье стражам порядка пришлось выезжать на место происшествия повторно, т.к. хулиганы разорвали ленту, ограничивающую движение.



























Aizvērt Обрушивающийся фасад на улице Марияс Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto Mārtiņš Otto







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Представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис рассказал TVNET, что за подобное нарушение хулиганам могут выписать предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физических лиц, и до 1400 евро для юридических лиц.

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