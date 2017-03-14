А ты вернулся домой живым? В центре Риги частично осыпается фасад зданий

 

Фото: TVNET

В центре Риги по адресу ул.Марияс, 9, обрушилась верхняя часть фасада здания. В связи с этим инцидентом пешеходная зона в районе падения обрушения была отгорожена.

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Первый вызов в связи с произошедшим сотрудники Рижской муниципальной полиции получили в субботу.

В воскресенье стражам порядка пришлось выезжать на место происшествия повторно, т.к. хулиганы разорвали ленту, ограничивающую движение.

Обрушивающийся фасад на улице Марияс

Фото: Обрушивающийся фасад на улице Марияс0

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Представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис рассказал TVNET, что за подобное нарушение хулиганам могут выписать предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физических лиц, и до 1400 евро для юридических лиц.

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